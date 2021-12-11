В Украине зафиксировали более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 168 тысяч

В Украине за минувшие сутки 10 декабря выявили более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 199 медиков и 991 ребенок.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни попали 2 307 человек, а 446 больных умерли от осложнений. В то же время 25 861 украинец успешно выздоровел от коронавируса.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (1 203) и Одесской (697) области.
Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 168 тысяч украинцев. 55 тысяч получили первую дозу, а 112 тысяч – вторую.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на приобретение книг.