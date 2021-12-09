В Украине резко возросло количество новых зараженных коронавирусом — до 12 тысяч

В Украине за минувшие сутки 8 декабря выявили более 12 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 194 медика и 1078 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 2 499 человек, а 465 больных умерли от осложнений. В то же время 24,5 тысячи украинцев выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 232) области и Киеве (1 198).
Также за сутки от коронавируса вакцинировались 178 тысяч украинцев. 69 тысяч получили первую дозу вакцины, а 109 тысяч — вторую.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на приобретение книг.