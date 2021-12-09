В Україні різко зросла кількість нових заражених коронавірусом — до 12 тисяч

В Україні за минулу добу 8 грудня виявили понад 12 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 194 медики та 1 078 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 2 499 людей, а 465 хворих померли від ускладнень. Водночас 24,5 тисячі українців одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 232) області та Києві (1 198).
Також за добу від коронавірусу вакцинувалися 178 тисяч українців. 69 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 109 тисяч — другу.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.