В Україні виявили понад 9 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — майже 200 тисяч

В Україні за минулу добу 7 грудня зафіксували понад 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 175 медиків та 809 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через хворобу потрапили 2 998 людей, а 450 хворих померли від ускладнень. Водночас 26 804 пацієнти одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 519) та Донецькій (723) області.
Також за добу майже 200 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу. 79 тисяч отримали першу дозу, а 120 тисяч — другу.
- З 7 грудня вісім областей та Київ вийшли з «червоної» зони карантину. Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- В Україні з 6 грудня запрацювали нові карантинні правила. Вони посилили обмеження у «жовтих» та «червоних» карантинних зонах.