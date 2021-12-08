В Україні виявили понад 9 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — майже 200 тисяч

В Україні за минулу добу 7 грудня зафіксували понад 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 175 медиків та 809 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 2 998 людей, а 450 хворих померли від ускладнень. Водночас 26 804 пацієнти одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 519) та Донецькій (723) області.

Також за добу майже 200 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу. 79 тисяч отримали першу дозу, а 120 тисяч — другу.