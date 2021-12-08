В Украине выявили более 9 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — почти 200 тысяч

В Украине за минувшие сутки 7 декабря зафиксировали более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 175 медиков и 809 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни попали 2 998 человек, а 450 больных умерли от осложнений. В то же время 26 804 пациента выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1 519) и Донецкой (723) области.

Также за сутки почти 200 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса. 79 тысяч получили первую дозу, а 120 тысяч — вторую.