В Украине выявили около 9 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 188 тысяч человек

В Украине в течение 6 декабря зафиксировали более 8,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В их числе 716 детей и 200 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с коронавирусом попали 1 349 больных, а 467 человек умерли от осложнений. В то же время 22 878 зараженных успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 270) и Полтавской (716) области.

Также за сутки более 188 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса. 73 тысячи получили первую дозу вакцины, а 115 тысяч — вторую.