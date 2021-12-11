В Україні зафіксували понад 10 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 168 тисяч

В Україні за минулу добу 10 грудня виявили понад 10 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 199 медиків та 991 дитина.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через хворобу потрапили 2 307 людей, а 446 хворих померли від ускладнень. Водночас 25 861 українець успішно одужав від коронавірусу.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (1 203) та Одеській (697) області.
Також протягом доби від коронавірусу вакцинувались 168 тисяч українців. 55 тисяч отримали першу дозу, а 112 тисяч — другу.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.