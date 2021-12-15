В Украине за сутки выявили более 8 тысяч новых зараженных коронавирусом, вакцинировались 142 тысячи человек

В Украине за минувшие сутки, 14 декабря, коронавирусом заразились более 8 тысяч человек. Среди них 707 детей и 182 медика.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 2 280 человек, 356 больных умерли от осложнений. В то же время от коронавируса успешно выздоровели 26 307 украинцев.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 247) и Полтавской области (568).

Также за сутки от коронавируса вакцинировались 142 тысяч человек, 47 тысяч получили первую дозу вакцины, а 95 тысяч — вторую.