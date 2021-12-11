«Ні Пекіну-2022»: тибетські студенти прикували себе до олімпійських кілець біля будівлі МОК у Лозанні

Тибетські студенти прикували себе до олімпійських кілець біля швейцарської штаб-квартири Міжнародного олімпійського комітету (МОК), закликаючи світ бойкотувати зимові Олімпійські ігри у Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, протестувальники є членами Асоціації молоді Тибету в Європі (TYAE) та організації «Студенти за вільний Тибет» (SFT). Активісти прийшли до будівлі МОК у Лозанні, коли там зібралися офіційні особи, та вимагали від країн відмовитися від участі в «іграх геноциду», які, на їхню думку, використовуються для покращення репутації Китаю.

«Співпрацюючи з Китаєм, МОК стає спільником злочинів Комуністичної партії Китаю, які затьмарять Олімпійські ігри в Пекіні», — заявили активісти.