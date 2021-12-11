«Нет Пекину-2022»: тибетские студенты приковали себя к олимпийским кольцам возле здания МОК в Лозанне

Тибетские студенты приковали себя к олимпийским кольцам возле швейцарской штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК), призывая мир бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, протестующие являются членами Тибетской ассоциации молодежи в Европе (TYAE) и организации «Студенты за свободный Тибет» (SFT). Активисты пришли в здание МОК в Лозанне, когда там собрались официальные лица, и требовали от стран отказаться от участия в «играх геноцида», которые, по их мнению, используются для улучшения репутации Китая.
«Сотрудничая с Китаем, МОК становится соучастником преступлений Коммунистической партии Китая, которые омрачат Олимпийские игры в Пекине», — заявили активисты.
Два участника акции протеста развернули плакат над входом в здание с надписью «Нет Пекину-2022», а пятеро студентов зашли на территорию комитета и устроили сидячую забастовку.
Полиция начала выгонять участников акции после трех часов протеста. По словам организаторов и очевидца, протест был мирным, однако в МОК заявили, что был ранен один из охранников.
«МОК всегда прислушивается ко всем опасениям, непосредственно связанным с Олимпийскими играми. Мы неоднократно вступали в контакт с мирными демонстрантами и разъясняли нашу позицию, но мы не будем вступать в контакт с агрессивными протестующими, которые применили силу, чтобы проникнуть в здание МОК и нанести ущерб работникам безопасности», — цитирует заявление МОК Reuters.
- Тибет — это автономный район на юго-западе Китая. У него есть собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует их Коммунистическая партия Китая, который захватил контроль над Тибетом в 1950 году и назвал это «мирным освобождением». Тибет получил автономию в 1965 году. КНР заявляет, что борется с нищетой и поддерживает местную культуру, но вместе с тем борется и с влиянием буддизма в регионе. Многие тибетцы в изгнании обвиняют Пекин в религиозных репрессиях и уничтожении их культуры. Правительство КНР отвергает обвинения и заявляет, что Тибет «добился значительного развития под его властью».
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Вариант объявить Китаю дипломатический бойкот на Олимпиаде рассматривает также Япония.
- 6 декабря США объявили Китаю дипломатический бойкот на Олимпийских играх 2022 года из-за нарушений прав человека. В Китае и Международном олимпийском комитете прокомментировали это решение. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов необязательно. 8 декабря об аналогичных решениях сообщили Австралия и Великобритания, впоследствии к ним присоединилась Канада.
- В МИД Китая заявили, что страны, объявившие о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, «заплатят за свои ошибочные действия».