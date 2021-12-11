NBC: США відклали надання військової допомоги Україні на $200 млн

США зволікають з передачею Україні узгодженої військової допомоги на суму в $200 мільйонів. Адміністрація президента Джо Байдена хоче вплинути на президента РФ Володимира Путіна дипломатичним шляхом.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє телеканал NBC.

Протягом останніх місяців Україна отримала від США низку військової допомоги, зокрема 9 грудня до України прибули ще 30 ракетних установок Javelin та 180 ракет до них.

Однак значну частину зброї на загальну суму в $200 млн адміністрація Байдена вирішила «притримати», щоб домовитися з Путіним за допомогою дипломатії.

За даними трьох джерел видання, у США за останні тижні підготували масштабний пакет військової допомоги Україні, але досі зволікають з її передачею, попри неодноразові заклики з боку української влади. Ще одне джерело зазначило, що у США є також і значно більший пакет допомоги на випадок російського вторгнення.

Затримку поставок джерела пов’язують з бажанням Вашингтону досягти деескалації ситуації дипломатичним шляхом. Пакет допомоги на $200 млн готовий уже щонайменше три-чотири тижні. Очікувалося, що Байден затвердить його минулого тижня, але у США вирішили це питання поки відкласти.

Під час візиту до США міністра оборони Олексія Резнікова Україна просила надати системи протиповітряної оборони, протикорабельні ракети, боєприпаси та радіолокаційні системи. США спочатку відповіли на цю пропозицію ствердно, але так і не надали допомоги.