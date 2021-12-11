NBC: США отложили предоставление военной помощи Украине на $200 млн

США затягивают передачу Украине согласованной военной помощи на сумму в $200 миллионов. Администрация президента Джо Байдена хочет повлиять на президента РФ Владимира Путина дипломатическим путем.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал NBC.

В последние месяцы Украина получила от США ряд военной помощи, в том числе 9 декабря в Украину прибыли еще 30 ракетных установок Javelin и 180 ракет к ним.

Однако значительную часть оружия на общую сумму в $200 млн администрация Байдена решила «придержать», чтобы договориться с Путиным с помощью дипломатии.

По данным трех источников издания, в США за последние недели подготовили масштабный пакет военной помощи Украине, но до сих пор затягивают ее передачу, несмотря на неоднократные призывы со стороны украинских властей. Еще один источник отметил, что у США есть и значительно больший пакет помощи на случай российского вторжения.

Задержку поставок источники связывают с желанием Вашингтона достичь деэскалации ситуации дипломатическим путем. Пакет помощи на $200 млн готов уже по меньшей мере три-четыре недели. Ожидалось, что Байден утвердит его на прошедшей неделе, но в США решили этот вопрос отложить.

В ходе визита в США министра обороны Алексея Резникова Украина просила предоставить системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, боеприпасы и радиолокационные системы. США сначала ответили на это предложение утвердительно, но так и не оказали помощь.