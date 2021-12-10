Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА полковника СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту.
Відповідний указ він підписав 10 грудня.
Як розповіли в Офісі президента, під час зустрічі на Банковій Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі на посаді.
Зазначимо, Віктор Микита є полковником Служби безпеки України.
За даними закарпатських ЗМІ, Микита був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, а згодом перейшов на аналогічну посаду до Центрального апарату СБУ.
- 28 жовтня 2021 року депутати Закарпатської обласної ради відправили у відставку свого главу Олексія Петрова («Слуга народу»). Петров назвав сесію нелегітимною і заявив, що звернувся до правоохоронних органів. Врешті у відставку його відправили із другої спроби 15 листопада. До цього він понад пів року очолював Закарпатську ОДА. З 2017 до 2019 року він керував департаментом контррозвідки СБУ та управлінням СБУ в Кіровоградській області.
- Після Петрова ОДА очолив Анатолій Полосков, якого президент звільнив уже в середині листопада. Його місце зайняв Петро Добромильський зі «Слуги народу» як виконувач обовʼязків.
- 9 грудня Кабінет міністрів погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної держадміністрації.