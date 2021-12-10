Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА полковника СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту.

Відповідний указ він підписав 10 грудня.

Як розповіли в Офісі президента, під час зустрічі на Банковій Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі на посаді.