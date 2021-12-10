Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА полковника СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской облгосадминистрации Виктора Микиту.

Соответствующий указ он подписал 10 декабря.

Как рассказали в Офисе президента, во время встречи на Банковой Зеленский вручил новому главе Закарпатской ОГА служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и знания родного края будут способствовать эффективной работе в должности.