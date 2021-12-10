Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА полковника СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской облгосадминистрации Виктора Микиту.
Соответствующий указ он подписал 10 декабря.
Как рассказали в Офисе президента, во время встречи на Банковой Зеленский вручил новому главе Закарпатской ОГА служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и знания родного края будут способствовать эффективной работе в должности.
Отметим, что Виктор Микита является полковником Службы безопасности Украины.
По данным закарпатских СМИ, Микита был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, а затем перешел на аналогичную должность в Центральный аппарат СБУ.
- 28 октября 2021 депутаты Закарпатского областного совета отправили в отставку своего главу Алексея Петрова («Слуга народа»). Петров назвал сессию нелегитимной и заявил, что обратился в правоохранительные органы. В результате в отставку его отправили со второй попытки 15 ноября. До этого он более полугода возглавлял Закарпатскую ОГА. С 2017 по 2019 год он руководил департаментом контрразведки СБУ и управлением СБУ в Кировоградской области.
- После Петрова ОГА возглавил Анатолий Полосков, которого президент уволил уже в середине ноября. Его место занял Петр Добромыльский из «Слуги народа» как исполняющий обязанности.
- 9 декабря Кабинет министров согласовал назначение Виктора Микиты главой Закарпатской областной госадминистрации.