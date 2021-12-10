Байден обговорив загрози з боку Росії із «Бухарестською девʼяткою». США підтримають східний фланг НАТО

Президент США Джо Байден провів переговори з лідерами «Бухарестської девʼятки», під час яких обговорив ситуацію на російсько-українському кордоні та загрози з боку Росії.
Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками переговорів.
Головам країн східного флангу НАТО Байден заявив про прихильність до колективного захисту та «священну відданість» статті 5 договору НАТО про оборону. Відповідно до неї, збройний напад на одну з країн Альянсу вважається нападом на усіх членів НАТО.
Говорячи про загрозу нового вторгнення військ РФ в Україну, голова США заявив про необхідність мати «єдину, підготовлену і рішучу позицію НАТО» для колективного захисту союзників.
Після переговорів із Байденом президент Естонії Алар Каріс в інтервʼю ERR розповів, що США підтримають східний фланг НАТО за необхідності. Лідерам девʼяти країн Байден пообіцяв дати відповідь, зокрема військову, на будь-який недружній крок з боку Росії.
«Якщо буде потрібно, то в державах розмістять додаткові війська НАТО», — сказав Каріс.
- 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США та Росії.
- 9 грудня Байден зателефонував президенту Зеленському. Голови країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.