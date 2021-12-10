Байден обговорил угрозы со стороны России с «Бухарестской девяткой». США поддержат восточный фланг НАТО

Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами «Бухарестской девятки», в ходе которых обсудил ситуацию на российско-украинской границе и угрозы со стороны России.
Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров.
Главам стран восточного фланга НАТО Байден заявил о приверженности коллективной защите и «священной преданности» статье 5 договора НАТО об обороне. Согласно ей, вооруженное нападение на одну из стран Альянса считаться нападением на всех членов НАТО.
Говоря об угрозе нового вторжения войск РФ в Украину, глава США заявил о необходимости иметь «единую, подготовленную и решительную позицию НАТО» для коллективной защиты союзников.
После переговоров с Байденом президент Эстонии Алар Карис в интервью ERR рассказал, что США поддержат восточный фланг НАТО при необходимости. Лидерам девяти стран Байден пообещал дать ответ, в том числе военный, на любой недружественный шаг со стороны России.
«Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО», — сказал Карис.
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США по поводу нерасширения НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Байден созвонился с президентом Зеленским. Главы стран обсудили наращивание Россией войск около восточной границы Украины.