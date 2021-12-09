Президент Макрон анонсував зустріч із Зеленським та озвучив дату

Президент Франції Емманюель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним.
Про це французький лідер заявив під час брифінгу 9 грудня.
«Наше бажання — це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат [«нормандський»] та політичний процес загалом», — сказав Макрон.
За його словами, нині ситуація залишається дуже важкою, нестабільною, «замороженим конфліктом».
«Наша мета, європейців, і США, наших партнерів — це підтримати Україну, забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію в регіоні», — додав він.
- Раніше Міністерство закордонних справ Франції заявило, що на Росію чекають «жорсткі стратегічні наслідки», якщо вона продовжить загрожувати Україні вторгненням.
- У вівторок, 7 грудня, між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії, але коментуватиме її після діалогу з президентом Джо Байденом, який відбудеться 9 грудня.
- Велика Британія заявила, що РФ припуститься стратегічної помилки в разі вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ королівства Ліз Трасс висловила підтримку обороні, безпеці та енергетичній незалежності України. 9 грудня в Бундестазі відбудуться слухання про нарощування військ Росії біля України.