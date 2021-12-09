Президент Макрон анонсировал встречу с Зеленским и озвучил дату

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в среду, 15 декабря. Также он планирует переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Об этом французский лидер заявил на брифинге 9 декабря.

«Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат [нормандский] и политический процесс в целом», — сказал Макрон.

По его словам, сейчас ситуация остается очень тяжелой, нестабильной, «замороженным конфликтом».

«Наша цель, европейцев, и США, наших партнеров — это поддержать Украину, обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе», — добавил он.