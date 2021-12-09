Президент Макрон анонсировал встречу с Зеленским и озвучил дату

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в среду, 15 декабря. Также он планирует переговоры с главой России Владимиром Путиным.
Об этом французский лидер заявил на брифинге 9 декабря.
«Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат [нормандский] и политический процесс в целом», — сказал Макрон.
По его словам, сейчас ситуация остается очень тяжелой, нестабильной, «замороженным конфликтом».
«Наша цель, европейцев, и США, наших партнеров — это поддержать Украину, обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе», — добавил он.
- Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россию ожидают «жесткие стратегические последствия», если она продолжит угрожать Украине вторжением.
- Во вторник, 7 декабря, между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, в ходе которого они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США относительно нерасширения НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России, но будет комментировать его после диалога с президентом Джо Байденом, который состоится 9 декабря.
- Великобритания заявила, что РФ допустит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину. Министр иностранных дел королевства Лиз Трасс выразила поддержку обороне, безопасности и энергетической независимости Украины. 9 декабря в Бундестаге состоятся слушания о наращивании войск России на территории Украины.