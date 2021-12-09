Apple добилася відстрочки на зміни в App Store у справі проти студії Epic Games

У середу, 8 грудня, компанії Apple вдалося оскаржити вердикт у розгляді зі студією Epic Games за день до того, як він набув чинності. Апеляційний суд став на бік Apple і компанія зможе зберегти свою платіжну монополію в App Store, доки справа триває.

Про це повідомляє The Verge.

10 вересня окружний суд Каліфорнії заборонив Apple обмежувати розробників у закликах до оплати покупок поза App Store на сторонніх платіжних системах. Apple потрібно було внести нові зміни на App Store до 9 грудня, що компанія і оскаржила.

У Apple заявили, що внесення змін до правил магазину нібито може порушити баланс, який призведе до збитків для Apple та її клієнтів, поставивши під загрозу їхню безпеку та конфіденційність.

Апеляційний суд дійшов висновку, що зауваження Apple «викликають серйозні питання щодо рішення окружного суду». Відповідно до постанови апеляції, вердикт окружного суду набуде чинності лише після нового розгляду справи. На це може піти кілька місяців.