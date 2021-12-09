Apple добилась отсрочки на изменения в App Store в деле против студии Epic Games

В среду, 8 декабря, компании Apple удалось обжаловать вердикт в разбирательстве со студией Epic Games за день до того, как он вступил в силу. Апелляционный суд встал на сторону Apple и компания сможет сохранить свою платежную монополию в App Store, пока дело продолжается.
Об этом сообщает The Verge.
10 сентября окружной суд Калифорнии запретил Apple ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store на сторонних платежных системах. Apple нужно было внести новые изменения на App Store до 9 декабря, что компания и обжаловала.
В Apple заявили, что внесение изменений в правила магазина якобы может нарушить баланс, который приведет к ущербу для Apple и ее клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.
Апелляционный суд пришел к выводу, что замечания Apple «вызывают серьезные вопросы о решении окружного суда». Согласно постановлению апелляции, вердикт окружного суда вступит в силу только после нового рассмотрения дела. На это может уйти несколько месяцев.
- Конфликт между Epic Games и Apple начался в конце лета 2020 года, после того как разработчики Fortnite добавили в игру систему оплаты в обход платформы Apple. В ответ Apple удалила игру из своего магазина. То же самое сделала и Google.
- Epic Games подала ряд исков, а разработчики Fortnite запустили против Apple медиакампанию #FreeFortnite, в рамках которой призвали своих игроков требовать компенсацию, если они потеряют доступ к игре со своих гаджетов. В частности, они создали видеоролик-пародию на знаменитую рекламу Apple.
- В сентябре глава Epic Games обвинил Apple в бане игры Fortnite на время судебных разбирательств. Эксперты заявляют, что процесс рассмотрения всех апелляций со стороны Apple и Epic может затянуться на несколько лет.