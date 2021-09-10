Суд вынес окончательное решение по делу Epic Games против Apple. Что решили

Судья Окружного суда США Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла окончательное решение по делу Epic Games против Apple.

Согласно судебному постановлению, Apple не имеет права запрещать разработчикам оставлять в своих приложениях ссылки на альтернативные платежные системы и уведомлять о них пользователей, пишет The Verde.

По словам судьи, это правило App Store нарушает антимонопольное законодательство Калифорнии и его необходимо изменить.

Речь идет не только о разрешении на упоминания платежных систем, но и о прямых ссылках на сторонние сервисы за пределами магазина Apple, где можно совершить транзакцию.

Альтернативные платежи — единственный пункт, по которому суд занял сторону Epic Games — 9 из 10 пунктов выиграла Apple, и монополистом компанию не признали.