Суд виніс остаточне рішення у справі Epic Games проти Apple. Що вирішили

Суддя Окружного суду США Івонна Гонсалес Роджерс винесла остаточне рішення у справі Epic Games проти Apple.

Згідно з судовою постановою, Apple не має права забороняти розробникам залишати в своїх додатках посилання на альтернативні платіжні системи та повідомляти про них користувачів, пише The Verde.

За словами судді, це правило App Store порушує антимонопольне законодавство Каліфорнії і його необхідно змінити.

Йдеться не тільки про дозвіл на згадки платіжних систем, але і про прямі посилання на сторонні сервіси за межами магазину Apple, де можна зробити транзакцію.

Альтернативні платежі — єдиний пункт, по якому суд зайняв сторону Epic Games — 9 з 10 пунктів виграла Apple, і монополістом компанію не визнали.