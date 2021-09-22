Голова Epic Games звинуватив Apple у бані гри Fortnite на час судових розглядів

Голова компанії Epic Games Тім Свіні звинуватив Apple у брехні і заявив, що їхню гру Fortnite Apple внесла до «чорного списку» своєї екосистеми на час судових розглядів, які можуть тривати до 5 років.
Про це Свіні написав у своєму Twitter.
За його словами, Apple «рік розповідала світові», що буде рада поверненню продуктів Epic Games до App Store, якщо та буде дотримуватися правил платформи, але сама відправила Epic у бан. Свіні зазначив, що Epic Games погодилася дотримуватися правил, але для Apple це не важливо.
На його думку, Fortnite не повинна бути у «чорному списку» за оскарження правил Apple.
- Конфлікт між Epic Games і Apple почався в кінці літа 2020 року, після того як розробники Fortnite додали у гру систему оплати в обхід платформи Apple. У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Те саме зробила і Google.
- Epic Games подала низку позовів, а розробники Fortnite запустили проти Apple медіакампанію #FreeFortnite, у рамках якої закликали своїх гравців вимагати компенсацію, якщо вони втратять доступ до гри зі своїх гаджетів. Зокрема, вони створили відеоролик-пародію на відому рекламу Apple.
- 10 вересня суд заборонив Apple обмежувати розробників у закликах до оплати покупок поза App Store. Epic Games, однак, подала апеляцію на рішення.