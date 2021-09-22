Глава Epic Games обвинил Apple в бане игры Fortnite на время судебных разбирательств

Глава компании Epic Games Тим Суини обвинил Apple во лжи и заявил, что их игру Fortnite Apple внесла в «черный список» своей экосистемы на время судебных разбирательств, которые могут длиться до 5 лет.

Об этом Суини написал в своем Twitter.

По его словам, Apple «год рассказывала миру», что будет рада возвращению продуктов Epic Games в App Store, если та будет соблюдать правила платформы, но сама отправила Epic в бан. Суини отметил, что Epic Games согласилась соблюдать правила, но для Apple это не важно.

По его мнению, Fortnite не должна находиться в «черном списке» за оспаривание правил Apple.