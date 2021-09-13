Компанія Epic Games подала апеляцію на рішення суду у справі проти Apple

Компанія Epic Games подала апеляцію на рішення Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії за позовом проти Apple, закликавши суд вищої інстанції переглянути справу і скасувати рішення судді.

Про це йдеться в документах, а деталі розповідає The Verge.

Epic Games подала апеляцію в Апеляційний суд США девʼятого округу на остаточне рішення, яке винесли 10 вересня 2021 року. Про юридичні підстави для апеляції Epic повідомляється мало, але, ймовірно, вона продовжить звинувачувати Apple у монополізмі (Окружний суд ці звинувачення відкинув).

На суді Epic Games стверджувала, що Apple — монополіст, адже вимагає від розробників використовувати її платіжну систему для покупок всередині ігор. Однак суддя Івонн Гонсалес Роджерс дійшла висновку, що Epic не змогла довести, що Apple є монополістом на ринку мобільних ігор.

Однак суд все ж задовільнив один з 10 пунктів позову Epic Games: Apple не має права забороняти розробникам залишати у своїх додатках посилання на альтернативні платіжні системи (цим правилом App Store порушує антимонопольне законодавство Каліфорнії, його необхідно змінити).