До кінця тижня США відправлять Україні вогнепальну зброю та боєприпаси — це остання партія військової допомоги

До 12 грудня США відправлять Україні останню партію допомоги у сфері безпеки. Ідеться про стрілецьку зброю та боєприпаси.

Про це на брифінгу в Пентагоні повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

Він зазначив, що в серпні 2021 року президент Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на $60 мільйонів.

«Фінальна частина цього пакета має бути доставлена до України цього тижня», — сказав Кірбі.

Від 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад $2,5 мільярда.

Нагадаємо, у вівторок, 7 грудня, між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.