До кінця тижня США відправлять Україні вогнепальну зброю та боєприпаси — це остання партія військової допомоги

До 12 грудня США відправлять Україні останню партію допомоги у сфері безпеки. Ідеться про стрілецьку зброю та боєприпаси.
Про це на брифінгу в Пентагоні повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.
Він зазначив, що в серпні 2021 року президент Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на $60 мільйонів.
«Фінальна частина цього пакета має бути доставлена до України цього тижня», — сказав Кірбі.
Від 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад $2,5 мільярда.
Нагадаємо, у вівторок, 7 грудня, між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії, але коментуватиме її після діалогу з президентом Джо Байденом, який відбудеться 9 грудня.
- Велика Британія заявила, що РФ припуститься стратегічної помилки в разі вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ королівства Ліз Трасс висловила підтримку обороні, безпеці та енергетичній незалежності України. 9 грудня в Бундестазі відбудуться слухання про нарощування військ Росії біля України.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої сторони домовилися про необхідність «швидких і серйозних» дій щодо Росії в разі посилення агресії проти України, а Франція заявила, що на Росію чекають «жорсткі стратегічні наслідки», якщо вона продовжить загрожувати Україні вторгненням.