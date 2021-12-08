Телескоп Hubble відновив роботу всіх приладів та повернувся до повноцінних спостережень

Команда американського космічного телескопа Hubble відновила роботу всіх чотирьох приладів після масштабних збоїв, які сталися наприкінці жовтня. Тоді телескоп перейшов у безпечний режим, припинивши всі спостереження.
Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Насамперед фахівці змогли відновити роботу камери Advanced Camera for Surveys, а потім запрацювала камера WFC 3. 28 листопада інженери відновили функціонування спектрографа Cosmic Origins Spectrograph, а 7 грудня — виконали останні роботи.
Зараз усі наукові прилади телескопа пройшли перевірку та включені до програм майбутніх досліджень.
Під час останнього збою сталася помилка у синхронізації наукових приладів із внутрішніми системами обміну даними, тому телескоп перейшов у безпечний режим.
Нагадаємо, що в червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання всіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели апарат у нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили 17 липня.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- Цього року він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.