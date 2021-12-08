Телескоп Hubble возобновил работу всех приборов и вернулся к полноценным наблюдениям.

Команда американского космического телескопа Hubble возобновила работу всех четырех приборов после масштабных сбоев, произошедших в конце октября. Тогда телескоп перешел в безопасный режим, прекратив все наблюдения.
Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В первую очередь, специалисты смогли возобновить работу камеры Advanced Camera for Surveys, а затем заработала камера WFC 3. 28 ноября инженеры возобновили функционирование спектрографа Cosmic Origins Spectrograph, а 7 декабря — выполнили последние работы.
Сейчас все научные приборы телескопа прошли проверку и включены в программы будущих исследований.
Во время последнего сбоя произошла ошибка синхронизации научных приборов с внутренними системами обмена данными, поэтому телескоп перешел в безопасный режим.
Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели аппарат в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновили 17 июля.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.