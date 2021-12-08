Телескоп Hubble возобновил работу всех приборов и вернулся к полноценным наблюдениям.

Команда американского космического телескопа Hubble возобновила работу всех четырех приборов после масштабных сбоев, произошедших в конце октября. Тогда телескоп перешел в безопасный режим, прекратив все наблюдения.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В первую очередь, специалисты смогли возобновить работу камеры Advanced Camera for Surveys, а затем заработала камера WFC 3. 28 ноября инженеры возобновили функционирование спектрографа Cosmic Origins Spectrograph, а 7 декабря — выполнили последние работы.

Сейчас все научные приборы телескопа прошли проверку и включены в программы будущих исследований.

Во время последнего сбоя произошла ошибка синхронизации научных приборов с внутренними системами обмена данными, поэтому телескоп перешел в безопасный режим.