У Франції звільнили чоловіка, затриманого за підозрою у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі

У Франції звільнили затриманого напередодні в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля чоловіка, якого підозрювали в убивстві саудівського журналіста, колумніста The Washington Post Джамаля Хашоггі.
Про це з посиланням на прокуратуру повідомляє Reuters.
За даними прокуратури, під час перевірки чоловіка помилково ідентифікували як колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії Халеда Аєда аль Отайбі, який вказаний у санкційних документах США та Великої Британії, а також у звіті ООН як причетний до вбивства Хашоггі в Туреччині.
«Детальна перевірка особи цієї людини показала, що ордер на неї не поширювався... вона була звільнена», — запевнили у прокуратурі.
У посольстві Саудівської Аравії в Парижі зазначили, що затриманий і вже звільнений чоловік «не має жодного стосунку до цієї справи».
- Журналіст Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року, після того як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Турецькі спецслужби заявили, що журналіста задушили, щойно він увійшов до будівлі, після чого його тіло розчленували та знищили. За інформацією ЦРУ, наказ про вбивство Хашоггі віддав принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман ас-Сауд. У 2019 році прокуратура Саудівської Аравії оголосила, що за вбивство Хашоггі до страти засудили 5 людей. Згодом ці вироки змінили на 20 років увʼязнення.
- У лютому 2021 року в США розсекретили доповідь розвідки про обставини вбивства Джамаля Хашоггі. Згідно з документом, операцію із захоплення та вбивства схвалив особисто кронпринц Мухаммед ібн Салман.
- Адміністрація президента США суттєво знизила статус принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, який де-факто править близькосхідною монархією. Джо Байден вважає арабським лідером лише короля Салмана ібн Абдул-Азіза аль Сауда і планує будувати подальші стосунки саме з ним.