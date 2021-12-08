У Франції звільнили чоловіка, затриманого за підозрою у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі

У Франції звільнили затриманого напередодні в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля чоловіка, якого підозрювали в убивстві саудівського журналіста, колумніста The Washington Post Джамаля Хашоггі.

Про це з посиланням на прокуратуру повідомляє Reuters.

За даними прокуратури, під час перевірки чоловіка помилково ідентифікували як колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії Халеда Аєда аль Отайбі, який вказаний у санкційних документах США та Великої Британії, а також у звіті ООН як причетний до вбивства Хашоггі в Туреччині.

«Детальна перевірка особи цієї людини показала, що ордер на неї не поширювався... вона була звільнена», — запевнили у прокуратурі.

У посольстві Саудівської Аравії в Парижі зазначили, що затриманий і вже звільнений чоловік «не має жодного стосунку до цієї справи».