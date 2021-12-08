Во Франции освободили мужчину, задержанного по подозрению в убийстве саудовского журналиста Хашогги

Во Франции освободили мужчину, задержанного накануне в парижском аэропорту имени Шарля де Голля по подозрению в убийстве саудовского журналиста, колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги.

Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает Reuters.

По данным прокуратуры, во время проверки мужчину ошибочно идентифицировали как бывшего члена Королевской гвардии Саудовской Аравии Халеда Аеда Аль-Отайби, указанного в санкционных документах США и Великобритании, а также в отчете ООН как причастного к убийству Хашогги в Турции.

«Детальная проверка личности этого человека показала, что ордер на него не распространялся... он был освобожден», — заверили в прокуратуре.

В посольстве Саудовской Аравии в Париже отметили, что задержанный и уже освобожденный мужчина «не имеет никакого отношения к этому делу».