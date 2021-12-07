В Париже задержали одного из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля задержали одного из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста, колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги.

Об этом пишет BBC.

Французские правоохранители задержали 33-летнего Халеда Айеда Алотаиби. Он является одним из 26 саудовцев, разыскиваемых Турцией за убийство журналиста. Бывший саудовский королевский гвардеец путешествовал под своим именем, он уже помещен под стражу.

Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года, после того как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие спецслужбы заявили, что журналиста задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело расчленили и уничтожили. По информации ЦРУ, приказ об убийстве Хашогги отдал принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд. В 2019 году прокуратура Саудовской Аравии объявила, что за убийство Хашогги к смертной казни приговорили 5 человек. Впоследствии эти приговоры изменили на 20 лет заключения.