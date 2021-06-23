NYT: Убийцы журналиста Хашогги за год до этого прошли военизированную подготовку в одной из охранных компаний США

Четверо саудовцев, которые участвовали в убийстве журналиста газеты The Washington Post Джамаля Хашогги в 2018-м, за год до этого прошли военизированную подготовку в Соединенных Штатах по контракту, утвержденному Государственным департаментом.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документы и собственные источники.

Обучение проводила охранная компания Tier 1 Group из Арканзаса, которая принадлежит частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Компания заявляет, что обучение — включая «безопасную стрельбу» и «противодействие нападениям» — носило защитный характер и предназначалось для лучшей защиты саудовских лидеров.