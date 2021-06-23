NYT: Убийцы журналиста Хашогги за год до этого прошли военизированную подготовку в одной из охранных компаний США

Четверо саудовцев, которые участвовали в убийстве журналиста газеты The Washington Post Джамаля Хашогги в 2018-м, за год до этого прошли военизированную подготовку в Соединенных Штатах по контракту, утвержденному Государственным департаментом.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документы и собственные источники.
Обучение проводила охранная компания Tier 1 Group из Арканзаса, которая принадлежит частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Компания заявляет, что обучение — включая «безопасную стрельбу» и «противодействие нападениям» — носило защитный характер и предназначалось для лучшей защиты саудовских лидеров.
По словам бывших американских чиновников, Tier 1 Group была основана для обучения военных США с использованием расширенного бюджета Пентагона на обучение военного персонала базовым навыкам борьбы с повстанцами.
По федеральным правилам, ограничивающим зарубежную продажу американского оружия и военной экспертизы, Tier 1 Group должна была подавать заявки на получение лицензии на обучение иностранцев. Эти заявки на лицензии рассмотрели чиновники Госдепартамента, которые обрабатывали десятки тысяч лицензий в год, и одобрили. Нет никаких доказательств того, что американские официальные лица, которые одобрили тренинг, или руководители Tier 1 Group знали, что саудовцы были причастны к репрессиям в Саудовской Аравии.
Луи Бремер, старший исполнительный директор Cerberus — материнской компании Tier 1 Group, предоставил NYT документ и сказал, что четыре члена команды убийц Хашогги прошли групповое обучение Уровня 1 в 2017 году, а двое из них участвовали в предыдущем обучении с октября 2014 по январь 2015 года.
«Предоставленное обучение не имело отношения к их дальнейшим ужасным действиям», — сказал Бремер. Он отметил, что Государственный департамент в сотрудничестве с другими департаментами и агентствами США отвечает за проверку иностранных сил, которые прошли подготовку на территории страны: «Весь иностранный персонал, обученный T1G, получил разрешение правительства США на въезд в Соединенные Штаты до начала обучения».
Впервые об обучении в США саудитов, причастных к убийству журналиста, сообщил журналист The Washington Post в 2019 году Дэвид Игнатиус в своей колонке. Он написал, что Центральное разведывательное управление предупредило другие правительственные учреждения, что группы, которые прошли обучение в Tier 1, могли проводить некоторые специальные операции по лицензии Государственного департамента.
Пока неясно, кто именно из убийц Хашогги участвовал в групповом обучении Уровня 1. Согласно отчету американской разведки об убийстве, семь членов команды принадлежали к элитному подразделению, которому поручено защищать саудовского принца Мухаммеда.
- Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года, после того как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие спецслужбы заявили, что журналиста задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело расчленили и уничтожили. По информации ЦРУ, приказ об убийстве Хашогги отдал принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль Сауд. В 2019 году прокуратура Саудовской Аравии объявила, что за убийство Хашогги к смертной казни приговорили 5 человек. Впоследствии эти приговоры изменили на 20 лет заключения.
- Администрация президента США существенно снизила статус принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, который де-факто руководит ближневосточной монархией. Джо Байден считает аравийским лидером только короля Салмана ибн Абдул-Азиз аль Сауда и планирует строить дальнейшие отношения именно с ним.