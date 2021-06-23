NYT: Убивці журналіста Хашоггі за рік до цього пройшли воєнізовану підготовку в одній з охоронних компаній США

Четверо саудівців, які брали участь у вбивстві журналіста газети The Washington Post Джамаля Хашоггі у 2018-му, за рік до цього пройшли воєнізовану підготовку у Сполучених Штатах за контрактом, затвердженим Державним департаментом.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на документи і власні джерела.

Навчання проводила охоронна компанія Tier 1 Group з Арканзасу, яка належить приватній інвестиційній компанії Cerberus Capital Management. Компанія заявляє, що навчання — включно з «безпечною стріляниною» і «протидією нападу» — мало захисний характер і призначалося для кращого захисту саудівських лідерів.