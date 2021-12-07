У Парижі затримали одного з підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі

У паризькому аеропорту імені Шарля де Голля затримали одного з підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста, колумніста The Washington Post Джамаля Хашоггі.

Про це пише ВВС.

Французькі правоохоронці затримали 33-річного Халеда Аєда Алотаїбі. Він є одним із 26 саудівців, розшукуваних Туреччиною за вбивство журналіста. Колишній саудівський королівський гвардієць подорожував під своїм імʼям і вже поміщений під варту.

Журналіст Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року, після того як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Турецькі спецслужби заявили, що журналіста задушили, як тільки він увійшов до будівлі, після чого його тіло розчленували та знищили. За інформацією ЦРУ, наказ про вбивство Хашоггі віддав принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман ас-Сауд. У 2019 році прокуратура Саудівської Аравії оголосила, що за вбивство Хашоггі до страти засудили 5 людей. Згодом ці вироки змінили на 20 років увʼязнення.