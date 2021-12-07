Зеленський продовжив на 10 років санкції проти 237 осіб, які організували вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський надав чинності черговому рішенню Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 10 листопада 2021 року. Документ продовжує з 3 до 10 років запроваджені раніше санкції проти низки осіб, які брали участь в організації російських виборів на території окупованого Криму.

Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

До розширених санкційних списків потрапили:

Михайло Малишев — «голова» так званої ЦВК Республіки Крим;

Костянтин Бахарєв — «обраний» у Криму депутат Держдуми Росії від «Единой России»;

Юрій Ставицький та Володимир Сорокін — кандидати на виборах від російських «зелених»;

десятки інших членів «ЦВК Республіки Крим» та «територіальних виборчих комісій».

Під санкціями опинилися агітатори, члени «територіальних виборчих комісій» і кандидати, а також російські силовики з ФСБ. Загалом у списку вже 237 осіб (громадяни України, Росії та один кореєць).

Санкції включають блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження транзиту ресурсів, перевезень по Україні, запобігання виведенню капіталів, заборону участі у приватизації та оренді державного майна, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення валютних цінностей, обмеження видачі готівки за платіжними картками тощо.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.