Зеленський продовжив на 10 років санкції проти 237 осіб, які організували вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський надав чинності черговому рішенню Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 10 листопада 2021 року. Документ продовжує з 3 до 10 років запроваджені раніше санкції проти низки осіб, які брали участь в організації російських виборів на території окупованого Криму.
Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.
До розширених санкційних списків потрапили:
- Михайло Малишев — «голова» так званої ЦВК Республіки Крим;
- Костянтин Бахарєв — «обраний» у Криму депутат Держдуми Росії від «Единой России»;
- Юрій Ставицький та Володимир Сорокін — кандидати на виборах від російських «зелених»;
- десятки інших членів «ЦВК Республіки Крим» та «територіальних виборчих комісій».
Під санкціями опинилися агітатори, члени «територіальних виборчих комісій» і кандидати, а також російські силовики з ФСБ. Загалом у списку вже 237 осіб (громадяни України, Росії та один кореєць).
Санкції включають блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження транзиту ресурсів, перевезень по Україні, запобігання виведенню капіталів, заборону участі у приватизації та оренді державного майна, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення валютних цінностей, обмеження видачі готівки за платіжними картками тощо.
Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.
- На виборах до Держдуми Росії перемогла партія Володимира Путіна. До голосування залучали жителів окупованих Криму і Донбасу. Участь у виборах брали понад 400 тисяч людей.
- Верховна Рада України постановою не визнала в цілому вибори, ЄС і США заявили, що не визнаватимуть вибори у Криму.