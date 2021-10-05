Зеленський ввів у дію санкції проти причетних до виборів до Держдуми Росії у Криму

Президент Володимир Зеленський указом № 497/2021 ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони від 5 жовтня щодо причетних до організації виборів в Держдуму Росії в окупованому Криму та на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.
Під санкціями опинилися агітатори, члени «територіальних виборчих комісій» і кандидати, а також російські силовики з ФСБ. Загалом у списку 95 осіб (громадяни України, Росії та один кореєць).
Санкції включають блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження транзиту ресурсів, перевезень по Україні, запобігання виведенню капіталів, заборону участі у приватизації та оренді державного майна, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення валютних цінностей, обмеження видачі готівки за платіжними картками тощо.
Також Зеленський ввів у дію санкції проти чотирьох компаній, три з яких російські, ще одна — сінгапурська. Ідеться про ТОВ «Завод судової світлотехніки «Маяк», ВАТ «Амурський суднобудівний завод», підприємство «Казанський державний казенний пороховий завод» і сінгапурської Zasshid PTE. LTD.
Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.
- На виборах до Держдуми Росії перемогла партія Володимира Путіна. До голосування залучали жителів окупованих Криму і Донбасу. Участь у виборах брали понад 400 тисяч людей.
- Верховна Рада України постановою не визнала в цілому вибори, ЄС і США заявили, що не визнаватимуть вибори у Криму.