Зеленский ввел в действие санкции против причастных к выборам в Госдуму России в Крыму

Президент Владимир Зеленский указом № 497/2021 ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны от 5 октября в отношении причастных к организации выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Под санкциями оказались агитаторы, члены «территориальных избирательных комиссий» и кандидаты, а также российские силовики из ФСБ. Всего в списке 95 человек (граждане Украины, России и один кореец).

Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, перевозок по Украине, предотвращение вывода капиталов, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам и так далее.

Также Зеленский ввел в действие санкции в отношении четырех компаний, три из которых российские, еще одна — сингапурская. Речь об ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», ОАО «Амурский судостроительный завод», предприятии «Казанский государственный казенный пороховой завод» и сингапурской Zasshid PTE. LTD.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.