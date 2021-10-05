Зеленский ввел в действие санкции против причастных к выборам в Госдуму России в Крыму

Президент Владимир Зеленский указом № 497/2021 ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны от 5 октября в отношении причастных к организации выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.
Под санкциями оказались агитаторы, члены «территориальных избирательных комиссий» и кандидаты, а также российские силовики из ФСБ. Всего в списке 95 человек (граждане Украины, России и один кореец).
Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, перевозок по Украине, предотвращение вывода капиталов, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам и так далее.
Также Зеленский ввел в действие санкции в отношении четырех компаний, три из которых российские, еще одна — сингапурская. Речь об ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», ОАО «Амурский судостроительный завод», предприятии «Казанский государственный казенный пороховой завод» и сингапурской Zasshid PTE. LTD.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.
- На выборах в Госдуму России победила партия Владимира Путина. К голосованию привлекали жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Участвовали в выборах более 400 тысяч человек.
- Верховная Рада Украины постановлением не признала в целом выборы, ЕС и США заявили, что не будут признавать выборы в Крыму.