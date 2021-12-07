Зеленский продлил на 10 лет санкции против 237 человек, организовавших выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 10 ноября 2021 года. Документ продлевает с 3 до 10 лет введенные ранее санкции против ряда лиц, участвовавших в организации российских выборов на территории оккупированного Крыма.
Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.
В расширенные санкционные списки попали:
- Михаил Малышев — «председатель ЦИК Республики Крым»;
- Константин Бахарев — «избранный» в Крыму депутат Госдумы России от «Единой России»;
- Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин – кандидаты на выборах от российских «зеленых»;
- десятки других членов «ЦИК Республики Крым» и «территориальных избирательных комиссий».
Под санкции попали агитаторы, члены «территориальных избирательных комиссий» и кандидаты, а также российские силовики из ФСБ. Всего в списке 237 человек (граждане Украины, России и один кореец).
Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, перевозок по Украине, предотвращение вывода капитала, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам и так далее.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.
- На выборах в Госдуму России победила партия Владимира Путина. К голосованию привлекали жителей оккупированных Крыма и Донбасса. В выборах участвовали более 400 тысяч человек.
- Верховная Рада Украины постановлением не признала в целом выборы, ЕС и США заявили, что не будут признавать выборы в Крыму.