Зеленский продлил на 10 лет санкции против 237 человек, организовавших выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 10 ноября 2021 года. Документ продлевает с 3 до 10 лет введенные ранее санкции против ряда лиц, участвовавших в организации российских выборов на территории оккупированного Крыма.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

В расширенные санкционные списки попали:

Михаил Малышев — «председатель ЦИК Республики Крым»;

Константин Бахарев — «избранный» в Крыму депутат Госдумы России от «Единой России»;

Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин – кандидаты на выборах от российских «зеленых»;

десятки других членов «ЦИК Республики Крым» и «территориальных избирательных комиссий».

Под санкции попали агитаторы, члены «территориальных избирательных комиссий» и кандидаты, а также российские силовики из ФСБ. Всего в списке 237 человек (граждане Украины, России и один кореец).

Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, перевозок по Украине, предотвращение вывода капитала, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам и так далее.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.