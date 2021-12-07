Керівник Kyiv Post заявив, що видання відновить роботу 8 грудня

Англомовна газета Kyiv Post відновлює щоденне онлайн-висвітлення новин з 8 грудня.
Про це у листі заявив її генеральний директор Люк Шеньє, повідомляється на сторінці видання у Facebook.
«Ми зібрали команду захоплених та досвідчених журналістів, які поділяють цінності Kyiv Post та відданість якісній журналістиці, яка надаватиме вичерпні новини, ідеї, думки та розваги. Починаючи з середи, 8 грудня, ми продовжимо нашу місію із забезпечення міжнародної та внутрішньої аудиторії важливим висвітленням українських справ і залишатимемось маяком демократії та обʼєктивності», — йдеться в листі.
У ньому також нагадується, що Kyiv Post ухвалила рішення зробити весь контент безкоштовним онлайн для максимально широкої міжнародної аудиторії. Шеньє також заявив, що видання поважає рішення деяких користувачів скасувати свою передплату після призупинення публікацій 8 листопада. «Повернення коштів почалося і триватиме доти, доки всіх відповідних передплатників не буде повернуто», — наголосив він.
Гендиректор також додав, що протягом 2022—2023 років планується запустити кілька нових послуг Kyiv Post різними мовами, зокрема французькою, арабською, українською, німецькою та російською.
- 8 листопада 2021 року видання Kyiv Post оголосило про «тимчасове закриття». Журналістів ця новина застала зненацька. За їхніми словами, власник видання одеський бізнесмен Аднан Ківан намагався втручатися в редполітику, хотів запустити ТБ-канал і збільшити редакцію. Пізніше журналісти видання виступили з офіційною заявою і зазначили, що таким чином власник намагається позбутися незручних журналістів. Також колектив видання запропонував Ківану продати їм видання або передати торгову марку Kyiv Post, на що той відповів відмовою. Головний редактор Браян Боннер піде з посади після завершення всіх процедур, повʼязаних із закриттям видання.
- Іноземні посли засудили закриття видання Kyiv Post. Вони зазначили, що Україна може втратити його «з наслідками».
- Kyiv Post — найстаріша англомовна щотижнева газета в Україні. Її у жовтні 1995 року заснував медіамагнат Джед Санден. Щотижневий тираж видання становив близько 7 тисяч примірників.