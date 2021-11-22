Звільнена редакція Kyiv Post запустила нове медіа — The Kyiv Independent

Звільнена команда англомовного видання Kyiv Post запускає новий медійний проєкт, який називається The Kyiv Independent. Про це журналісти повідомили у понеділок, 22 листопада.

«У цей новий проєкт ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post. Ми обіцяємо бути чесним та незалежним голосом України у світі. Але зробити це ми зможемо лише разом з вами. За нами не стоять заможні власники чи олігарх. Ми будемо розраховувати, насамперед, на внески наших читачів і донорів, а згодом — на комерційну діяльність», — зазначили журналісти.

До цього повідомлялось, що проєкт очолить колишня заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко, а за бізнес-аспекти нового проекту відповідатиме медіаконсалтингова компанія Jnomics Media.