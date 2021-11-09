«Не добрий день для незалежних медіа». Посли ЄС і Британії засудили закриття видання Kyiv Post

Іноземні посли засудили закриття видання Kyiv Post, про яке стало відомо 8 листопада. Вони зазначили, що Україна може втратити його «із наслідками».

«Сумно чути про закриття Kyiv Post. Це було перше англомовне джерело для більшості іноземців — сьогодні Україна ризикує втратити його з наслідками», — зазначив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Посол Британії в Україні Мелінда Сімонс заявила наступне: «Здивована раптовим рішенням закрити газету Kyiv Post, що була прикладом незалежної журналістики впродовж 25 років і відігравала важливу роль у підтримці реформ і демократії в Україні. Не добрий день для незалежних медіа. Сподіваюся, видання скоро повернеться».

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що її «турбує те, що газету закрили, а всю редакцію прибрали».

«Вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту на кількох фронтах. Сумний день», — додав посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.