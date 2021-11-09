«Не добрий день для незалежних медіа». Посли ЄС і Британії засудили закриття видання Kyiv Post

Іноземні посли засудили закриття видання Kyiv Post, про яке стало відомо 8 листопада. Вони зазначили, що Україна може втратити його «із наслідками».
«Сумно чути про закриття Kyiv Post. Це було перше англомовне джерело для більшості іноземців — сьогодні Україна ризикує втратити його з наслідками», — зазначив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.
Посол Британії в Україні Мелінда Сімонс заявила наступне: «Здивована раптовим рішенням закрити газету Kyiv Post, що була прикладом незалежної журналістики впродовж 25 років і відігравала важливу роль у підтримці реформ і демократії в Україні. Не добрий день для незалежних медіа. Сподіваюся, видання скоро повернеться».
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що її «турбує те, що газету закрили, а всю редакцію прибрали».
«Вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту на кількох фронтах. Сумний день», — додав посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.
- 8 листопада 2021 року видання Kyiv Post оголосило про «тимчасове закриття». Журналістів ця новина застала зненацька. За їхніми словами, власник видання одеський бізнесмен Аднан Ківан намагався втручатися в редполітику, хотів запустити ТБ-канал і збільшити редакцію. Пізніше журналісти видання виступили з офіційною заявою і зазначили, що таким чином власник намагається позбутися незручних журналістів. Також колектив видання запропонував Ківану продати їм видання або передати торгову марку Kyiv Post, на що той відповів відмовою. Головний редактор Браян Боннер піде з посади після завершення всіх процедур, повʼязаних із закриттям видання.
- Kyiv Post — найстаріша англомовна щотижнева газета в Україні. Її у жовтні 1995 року заснував медіамагнат Джед Санден. Щотижневий тираж видання становив близько 7 тисяч екземплярів.