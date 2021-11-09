«Не лучший день для независимых медиа». Послы ЕС и Великобритании осудили закрытие издания Kyiv Post

Иностранные послы осудили закрытие издания Kyiv Post, о котором стало известно 8 ноября. Они отметили, что Украина может потерять его «с последствиями».

«Грустно слышать о закрытии Kyiv Post. Это был первый англоязычный источник для большинства иностранцев — сегодня Украина рискует потерять его с последствиями», — отметил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

Посол Британии в Украине Мелинда Симонс заявила следующее: «Удивлена внезапным решением закрыть газету Kyiv Post, которая являлась примером независимой журналистики на протяжении 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине. Не лучший день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется».

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что ее «беспокоит то, что газету закрыли, а всю редакцию убрали».

«Свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах. Печальный день», — добавил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.