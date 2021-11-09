«Не лучший день для независимых медиа». Послы ЕС и Великобритании осудили закрытие издания Kyiv Post

Иностранные послы осудили закрытие издания Kyiv Post, о котором стало известно 8 ноября. Они отметили, что Украина может потерять его «с последствиями».
«Грустно слышать о закрытии Kyiv Post. Это был первый англоязычный источник для большинства иностранцев — сегодня Украина рискует потерять его с последствиями», — отметил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.
Посол Британии в Украине Мелинда Симонс заявила следующее: «Удивлена внезапным решением закрыть газету Kyiv Post, которая являлась примером независимой журналистики на протяжении 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине. Не лучший день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется».
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что ее «беспокоит то, что газету закрыли, а всю редакцию убрали».
«Свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах. Печальный день», — добавил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.
- 8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о «временном закрытии». Журналистов эта новость застала врасплох. По их словам, владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редполитику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию. Позже журналисты издания выступили с официальным заявлением и отметили, что таким образом владелец пытается избавиться от неудобных журналистов. Также коллектив издания предложил Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, на что он ответил отказом. Главный редактор Брайан Боннэр уйдет с должности после завершения всех процедур, связанных с закрытием издания.
- Kyiv Post — старейшая англоязычная еженедельная газета в Украине. Ее в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Еженедельный тираж издания составлял около 7 тысяч экземпляров.