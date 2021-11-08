«Владелец избавляется от неудобных журналистов». Коллектив издания Kyiv Post обнародовал позицию по поводу закрытия СМИ

Журналисты издания Kyiv Post обнародовали свою позицию из-за закрытия СМИ. Они отметили, что таким образом владелец пытается избавиться от неудобных журналистов.

Соответствующее заявление на своей странице опубликовала одна из журналисток Kyiv Post Анна Миронюк.

Журналисты рассказали, что еще три недели назад владелец издания, одесский застройщик Аднан Киван заявлял, что планирует расширить издание и запустить украиноязычное медиа.

«Тогда эта новость, а также назначение на руководящий пост человека, связанного с собственником, стали неожиданностью для редакции. Мы видели риски в выбранном Аднаном Киваном формате расширения издания и расценивали это как вмешательство в редакционную политику. Попытка коллектива сохранить независимость Kyiv Post вызвала сопротивление собственника», — подчеркнула журналистка.

По мнению журналистов, закрытием издания владелец решил отомстить редакции. Они считают, что таким образом он хочет избавиться от «неудобных, честных и принципиальных журналистов».

Также коллектив издания предложил владельцу продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, на что тот ответил отказом.