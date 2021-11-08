«Власник позбувається незручних журналістів». Колектив видання Kyiv Post оприлюднив позицію щодо закриття ЗМІ

Журналісти видання Kyiv Post оприлюднили власну позицію через закриття ЗМІ. Вони зазначили, що таким чином власник намагається позбутися незручних журналістів.

Відповідну заяву на своїй сторінці опублікувала одна з журналісток Kyiv Post Анна Миронюк.

Журналісти розповіли, що ще три тижні тому власник видання — одеський забудовник Аднан Ківан — заявляв, що планує розширити видання та запустити україномовне медіа.

«Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції. Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику. Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника», — підкреслила журналістка.

На думку журналістів, закриттям видання власник вирішив помститися редакції. Вони вважають, що таким чином він хоче позбутися «незручних, чесних та принципових журналістів».

Також колектив видання запропонував власнику продати їм видання або передати торговельну марку Kyiv Post, на що той відмовився.