Видання Kyiv Post «тимчасово» закрилося. У редакції здивовані та готують заяву

Видання Kyiv Post оголосило про «тимчасове закриття» з 8 листопада.

Про це повідомляється на сайті видання.

«Одного разу ми сподіваємося знову відкрити газету — вже більшу та кращу», — заявив видавець газети Аднан Ківан. Головний редактор видання Браян Боннер заявив, що після завершення всіх процедур, повʼязаних із закриттям видання, він подасть у відставку.

Журналістів ця новина застала зненацька. Чотири знайомі із ситуацією джерела розповіли, що про закриття редакції повідомили сьогодні й забрали доступ до сайту. Власник видання Аднан Ківан намагався втручатися у редполітику, хотів запустити ТБ-канал та збільшити редакцію. Наразі журналісти готують заяву.

Раніше колишній шеф-редактор новин одеського «7 каналу», який належить Ківану, Олена Ротарі оголосила про запуск україномовної версії Kyiv Post. У коментарі «Детектору медіа» Ротарі повідомила, що це будуть різні редакції, «англомовна газета працює як працювала, україномовна буде з окремим штатом». Але інвестор у видань, за словами Ротарі, буде один.

Kyiv Post — найстаріша англомовна щотижнева газета в Україні. Її у жовтні 1995 року заснував медіамагнат Джед Санден. Щотижневий тираж видання складав близько 7 тисяч екземплярів.