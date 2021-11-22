Уволенная редакция Kyiv Post запустила новое медиа — The Kyiv Independent

Уволенная команда англоязычного издания Kyiv Post запускает новый медийный проект, который называется The Kyiv Independent. Об этом журналисты сообщили в понедельник, 22 ноября.

«В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post. Мы обещаем быть честным и независимым голосом Украины в мире. Но сделать это мы сможем только вместе с вами. За нами не стоят состоятельные владельцы или олигархи. Мы будем рассчитывать прежде всего на взносы наших читателей и доноров, а впоследствии — на коммерческую деятельность», — отметили журналисты.

До этого сообщалось, что проект возглавит бывшая заместительница главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко, а за бизнес-аспекты нового проекта будет отвечать медиаконсалтинговая компания Jnomics Media.