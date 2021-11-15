Уволенная редакция Kyiv Post запускает новое медиа

Уволенная команда англоязычного издания Kyiv Post запускает новый медийный проект, который возглавит бывшая заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Об этом команда сообщила на странице Save the Kyiv Post.

«Мы переходим к запуску нового СМИ с 30 бывшими сотрудниками Kyiv Post, чтобы продлить свое наследие. Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но ее команда сплочена и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу», — говорится в сообщении.

Команда отметила, что экс-заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко возглавит редакцию нового медиа. До этого она 10 лет работала в Kyiv Post.

За бизнес-аспекты нового проекта будет отвечать медиаконсалтинговая компания Jnomics Media.

Пока СМИ находится на стадии разработки, журналисты запускают информационный бюллетень с рассылкой новостей.