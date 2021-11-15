Уволенная редакция Kyiv Post запускает новое медиа

Уволенная команда англоязычного издания Kyiv Post запускает новый медийный проект, который возглавит бывшая заместитель главного редактора Ольга Руденко.
Об этом команда сообщила на странице Save the Kyiv Post.
«Мы переходим к запуску нового СМИ с 30 бывшими сотрудниками Kyiv Post, чтобы продлить свое наследие. Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но ее команда сплочена и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу», — говорится в сообщении.
Команда отметила, что экс-заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко возглавит редакцию нового медиа. До этого она 10 лет работала в Kyiv Post.
За бизнес-аспекты нового проекта будет отвечать медиаконсалтинговая компания Jnomics Media.
Пока СМИ находится на стадии разработки, журналисты запускают информационный бюллетень с рассылкой новостей.
- 8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о «временном закрытии». Журналистов эта новость застала врасплох. По их словам, владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редполитику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию. Позже журналисты издания выступили с официальным заявлением и отметили, что таким образом владелец пытается избавиться от неудобных журналистов. Также коллектив издания предложил Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, на что тот ответил отказом. Главный редактор Брайан Боннер уйдет с должности после завершения всех процедур, связанных с закрытием издания.
- Иностранные послы осудили закрытие издания Kyiv Post. Они отметили, что Украина может потерять его «с последствиями».
- Kyiv Post — старейшая англоязычная еженедельная газета в Украине. Ее в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Еженедельный тираж издания составлял около 7 тысяч экземпляров.