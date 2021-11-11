В Kyiv Post назначили нового гендиректора. Он хочет встретиться с коллективом и обсудить дальнейшее сотрудничество

В издании Kyiv Post был назначен новый генеральный директор — канадец Люк Шанье. Он хочет встретиться с коллективом СМИ и обсудить возможное дальнейшее сотрудничество.
Об этом пишут «Детектор медиа» и Интерфакс.
«Мы надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества с украинским и международным сообществом в предстоящие недели и месяцы, поскольку Kyiv Post входит в увлекательный новый этап под руководством Люка», — сообщил владелец издания Аднан Киван.
По его словам, Шанье будет заниматься следующим этапом развития Kyiv Post, в частности, расширением издания.
Сам Шанье уже возглавлял Kyiv Post в 2016-2018 годах. Он отметил, что получил от Кивана заверение в «уважении к редакционной независимости». Также Шанье в ближайшее время хочет встретиться с редакцией и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.
«Понимаю: неожиданный характер объявления в понедельник был тревожным, я стараюсь убедиться, что ни один сотрудник не останется без разумной материальной поддержки, независимо от того, хочет ли он быть частью расширенной Kyiv Post. В ближайшие недели надеюсь встретиться со всей командой лично и обсудить возможность продолжения нашего сотрудничества», — подчеркнул он.
В то же время, сами журналисты в соцсетях объявили о сборе средств на запуск нового издания. Они отметили, что 10 ноября встретились с Киваном и предлагали ему продать Kyiv Post, но тот отказался. Сотрудничать с ним коллектив издания не видит возможности.
- 8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о «временном закрытии». Журналистов эта новость застала врасплох. По их словам, владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редполитику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию. Позже журналисты издания выступили с официальным заявлением и отметили, что таким образом владелец пытается избавиться от неудобных журналистов. Также коллектив издания предложил Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, на что ответил отказом. Главный редактор Брайан Боннер уйдет с должности после завершения всех процедур, связанных с закрытием издания.
- Иностранные послы осудили закрытие издания Kyiv Post. Они отметили, что Украина может потерять его с последствиями.
- Kyiv Post – старейшая англоязычная еженедельная газета в Украине. Ее в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Еженедельный тираж издания составил около 7 тысяч экземпляров.