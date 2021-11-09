Давления со стороны Офиса президента не было. Владелец Kyiv Post Аднан Киван прокомментировал закрытие СМИ

Владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил «Детектору медиа», что Офис президента не давил ни на редакцию, ни на него лично. По его словам, в редакционную политику медиа никто не вмешивался.

«Никакого давления со стороны Офиса президента на издание Kyiv Post и на Кивана Аднана не было. Слава Богу в Украине сегодня свобода слова», — заявил Киван.

Комментируя переформатирование издания Киван сказал, что все технические вопросы будут «решаться в ближайшие дни».

После новости о закрытии издания главная редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева сообщила, что неофициальные проблемы в редакции Kyiv Post связаны с давлением Офиса президента на Кивана, впрочем в ОП такие заявления отвергают.

Аднан Киван – один из самых больших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием Киван-компани, которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.