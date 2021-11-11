У Kyiv Post призначили нового гендиректора. Він хоче зустрітися з колективом та обговорити подальшу співпрацю

У виданні Kyiv Post призначили нового генерального директора — канадця Люка Шаньє. Він хоче зустрітися з колективом ЗМІ та обговорити можливу подальшу співпрацю.

Про це пишуть «Детектор медіа» та Інтерфакс.

«Ми сподіваємося на продовження нашої тісної співпраці з українською та міжнародною спільнотою в майбутні тижні та місяці, оскільки Kyiv Post входить у захопливий новий етап під керівництвом Люка», — повідомив власник видання Аднан Ківан.

За його словами, Шаньє займатиметься наступним етапом розвитку Kyiv Post, зокрема розширенням видання.

Сам Шаньє вже очолював Kyiv Post у 2016-2018 роках. Він зазначив, що отримав від Ківана запевнення в «повазі до редакційної незалежності». Також Шаньє найближчим часом хоче зустрітися з редакцією і обговорити можливості подальшої співпраці.

«Розумію: несподіваний характер оголошення в понеділок був тривожним, я намагаюся переконатися, що жоден співробітник не залишиться без розумної матеріальної підтримки, незалежно від того, чи він хоче бути частиною розширеної Kyiv Post. Найближчими тижнями сподіваюся зустрітися з усією командою особисто та обговорити можливість продовження нашої співпраці», — підкреслив він.

Водночас самі журналісти у соцмережах оголосили про збір коштів на запуск нового видання. Вони зазначили, що 10 листопада мали зустріч з Ківаном і пропонували йому продати Kyiv Post, але той відмовився. Співпрацювати з ним колектив видання не бачить можливості.